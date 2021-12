Tiziana Rocca è la più nota organizzatrice e produttrice italiana di eventi, ed è anche direttrice Generale del Festival Filming Italy Los Angeles che viene organizzato annualmente a Los Angeles.

Età

Tiziana Rocca nasce a Pozzuoli il 30 agosto 1966. Ha 55 anni ed è del segno zodiacale della Vergine.

Altezza

Non conosciamo la sua altezza.

Carriera

Vanta un curriculum di oltre 14 anni di impegno e successo nell’organizzazione di serate ed eventi.

Fonda la TRC, Tiziana Rocca Communications, un’azienda di comunicazione con la quale crea eventi, feste, convegni e conferenze stampa. Molte le grandi personalità dello spettacolo che sempre più spesso si rivolgono a lei per conquistare più visibilità nel mondo dello showbiz.

Non è solo PR, la sua attività principale, dal 2017 è anche direttrice generale del Taormina FilmFest ed è testimonial di diverse onlus tra le quali la Fondazione Terres Des Hommes, VIS – Volontariato Internazionale per lo sviluppo, Associazione Giustacausa e anche WWF. Da alcuni anni tiene il corso di formazione dal titolo Come organizzare un evento di successo a Cinecittà Campus.

Marito e figli

Tiziana Rocca è sposata con l’attore e regista Giulio Base, nato a Torino il 6 dicembre 1964. La coppia si è sposata nel 2001 con rito civile. Il motivo? Giulio Base era stato già sposato con un’altra donna.con la quale aveva celebrato per scherzo un matrimonio in una cappella di un hotel. I due pensavano che fosse un rito finto, non sapendo di aver praticato in realtà un matrimonio vero e proprio. Giulio è riuscito a annullarlo solo nel 2015. La coppia ha tre figli: Cristiana, Vittorio e Valerio.