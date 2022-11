Tifosa del Napoli paga il conto in pizzeria a Spalletti: la reazione del Mister

Dopo la sosta del campionato, l’intera squadra del Napoli si gode un pò di meritato riposo per quanto fatto fino ad ora in campionato. Un percorso fin qui perfetto, che consente ai tifosi di vivere in estrema serenità questi due lunghi mesi di sosta.

Spalletti e i tifosi: foto e autografi al Vomero

Nei giorni scorsi Mr Spalletti era in giro per il Vomero e si è fermato a mangiare nella pizzeria Gorizia. Non sono mancate foto e autografi con i tifosi al settimo cielo per quanto questa squadra sta regalando in Seria A.

Quando il tecnico ha finito il pranzo e si è recato alla cassa ha trovato il conto già pagato da una tifosa partenopea, un gesto generoso che però l’allenatore non ha accettato. Spalletti, infatti, si è rivolto al titolare del locale per pagare e ha insistito che i soldi fossero restituiti alla signora.

In seguito si è avvicinato per ringraziarla e ha scambiato alcune battute durante le quali non sono mancati sorrisi, autografi personalizzati e foto.