Aversa, caos dopo Real Normanna-Nola: tensione tra tifosi, devastato un bar a Teverola

Una domenica di sport trasformata in una giornata di violenza. È quanto accaduto ad Aversa, allo stadio “Augusto Bisceglia”, durante la semifinale playoff tra Nola e Real Normanna, valida per l’accesso alla finale del campionato di Eccellenza. Dopo lo 0 a 0 maturato nei tempi supplementari, a passare il turno è stata la squadra di casa, forte della miglior posizione in classifica. Un verdetto che ha scatenato la rabbia di alcuni tifosi del Nola.

Poco dopo il triplice fischio, alcuni gruppi si sono spostati a Teverola, dove hanno bloccato il traffico e generato momenti di panico tra i passanti. A farne le spese anche un bar della zona, preso di mira e danneggiato con il lancio di sedie e tavolini. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza, che hanno immortalato le fasi dell’assalto, sono ora al vaglio della Digos della Questura di Caserta, al lavoro con gli agenti del commissariato di Aversa per risalire ai responsabili.

Il servizio