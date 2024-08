Teverola, acqua minerale esposta al sole: scatta il sequestro

Il Nucleo Carabinieri Forestale di Marcianise ha sequestro oltre 450 confezioni d’acqua minerale presso un grossista di alimentari e bevande nel comune di Teverola.

Durante un servizio di controllo, i militari dell’arma hanno appurato che le cassette d’acqua erano esposte ai raggi del sole. L’esposizione anche parziale di prodotti destinati al consumo umano alle condizioni atmosferiche esterne, tra cui l’impatto con i raggi solari e le conseguenti elevate temperature, è vietata dal momento che può determinare possibili fenomeni chimici di alterazione dei contenitori e di conseguenza del loro contenuto. Le confezioni erano destinate al commercio.

Per questo i militari hanno proceduto al sequestro di 456 confezioni di acqua minerale, di vari marchi, ed hanno denunciato all’autorità giudiziaria, in stato di libertà, il legale rappresentante della società che gestisce la rivendita all’ingrosso di alimenti e bevande per il reato di detenzione in cattivo stato di conservazione di confezioni d’acqua minerali destinate alla vendita.