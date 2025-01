Terzo settore, parte il progetto del Gruppo Volo Nunziatella “Fly Week: volo e legalità – laboratorio culturale”

Dal 20 gennaio 2025 ha ufficialmente inizio il progetto “Fly Week: volo e legalità laboratorio culturale”, un’iniziativa promossa dal Gruppo Volo Nunziatella, formato da ex allievi della Scuola Militare Nunziatella uniti dalla passione per il volo. Questo progetto, realizzato in collaborazione con la Scuola di Volo “Galassia”, si propone di educare i giovani alla legalità attraverso un percorso formativo innovativo.

Destinato agli studenti del quarto anno delle scuole superiori, il programma “Volo e Legalità” si articolerà in attività laboratoriali che affronteranno il tema della legalità in modo coinvolgente e pratico. Le lezioni saranno tenute da membri del Gruppo Volo Nunziatella, esperti universitari, professionisti del settore e istruttori della Scuola di Volo Galassia 195.

Al termine del percorso formativo, i partecipanti dovranno sostenere un test finale che permetterà la selezione di 235 ragazzi, i quali avranno l’opportunità di cimentarsi in esperienze di volo pratico nei mesi di aprile e maggio presso l’Aviosuperficie “La Selva” di Vitulazio, in provincia di Caserta.

L’iniziativa ha ricevuto l’adesione delle scuole di quattro comuni: Napoli (referente Consigliere Maurizio Moschetti), con l’ITI “Galileo Ferraris”, l’ISS “R. Caccioppoli” e l’IPSEOA “A. Ferraioli”; Caserta (referente Consigliere Paolo Santonastaso), con l’ISS “F. Giordani”; Marigliano (referente Consigliere Pasquale Allocca), con l’IISS “Manlio Rossi Doria” e l’ITIS “R. Levi Montalcini – G. Ferraris”; e Vitulazio (referente Sindaco Antonio Scialdone), con l’IAC “B. Croce”. Inoltre, gli allievi del secondo anno della Scuola Militare della Nunziatella e la Fondazione Posillipon – Santobono di Napoli parteciperanno attivamente al progetto.

“Fly Week: volo e legalità – laboratorio culturale” rappresenta una straordinaria opportunità per i giovani di avvicinarsi al mondo del volo, acquisendo al contempo una consapevolezza approfondita sui temi della legalità e della responsabilità civica. Siamo entusiasti di iniziare questo viaggio educativo e formativo, che speriamo possa ispirare una nuova generazione di cittadini consapevoli e impegnati”, ha dichiarato Paolino Guida, presidente della associazione Gruppo Volo Nunziatella.