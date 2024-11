Sono stati giorni di passione per il Pd campano e lo saranno ancora le ore che li condurranno al consiglio regionale di domani quando arriva in aula la legge sul terzo mandato. Dopo riunioni di maggioranza e della I commissione, è arrivato il via libera ma non senza tensioni. Ieri la segretaria Elly Schlein, dopo aver tenuto incontri con i consiglieri del Pd, ha ribadito la netta contrarietà al terzo mandato.

Terzo mandato, è guerra tra De Luca e Schlein: via libera alla norma dai consiglieri regionali

“Per noi vale la legge nazionale che prevede il limite a 2 mandati. Possono votare tutte le leggi regionali che vogliono ma il Pd non sosterrà presidenti uscenti per un terzo mandato”, ha detto la segretaria del Partito Democratico. I consiglieri regionali democrat hanno comunque dato il proprio via libera. Dal partito non ci saranno ripercussioni immediate su di loro da quanto si è appreso. L’unica a non condividere la linea campana è stata Bruna Fiola. Tra il padre e De Luca si sta consumando uno scontro sulla presidenza della Camera di Commercio, di cui Ciro Fiola è presidente uscente.

L’intera maggioranza ha firmato un documento in cui si precisa che la votazione in commissione e quindi quella di domani in aula non si tradurrà in una candidatura automatica di De Luca alle prossime regionali. Ma ovviamente per la segreteria dem non basta. Domani in aula si scoprirà il voto del Pd e se trionferà la linea De Luca o quella Schlein.