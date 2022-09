Paura sull’Asse Mediano tra Afragola e Grumo Nevano. Una Fiat 600 di colore bianco ha percorso per diversi metri il tratto a scorrimento veloce, contromano. Il conducente, andando anche ad una velocità sostenuta, ha guidato, in direzione Giugliano, fino al primo svincolo utile per poi uscire dall’Asse Mediano.

Auto contromano sull’Asse Mediano

Fortunatamente non si sono registrati incidenti, nonostante ci fossero diversi mezzi pesanti e auto in corsa che in quel momento hanno incrociato la vettura che andava controsenso. Il guidatore, poi, con una manovra azzardata è riuscito a immettersi nello svincolo che lo ha portato fuori dal tratto di strada che stava percorrendo in modo errato.

A testimoniare quanto accaduto questa mattina, un video girato con uno smartphone da un conducente che percorreva lo stesso tratto dall’altro lato della carreggiata.

Il caso precedente

Non è la prima volta che accadde qualcosa di simile. Lo scorso marzo, un uomo di 89 anni fu fermato dalla Polizia mentre procedeva contromano lungo la carreggiata sud dell’Autostrada. In quel caso gli agenti riuscirono a bloccarlo. Si trattava di uno straniero, sprovvisto di patente di guida perché mai conseguita e con il veicolo senza la prescritta copertura assicurativa.