Colpi di arma da fuoco sono stati esplosi la scorsa notte contro la serranda di una pizzeria, in via Venezia Giulia, ad Afragola. Sul posto sono intervenuti stamane i Carabinieri che hanno rivenuto e sequestrato 12 bossoli calibro 9.

Terrore ad Afragola, spari contro una pizzeria: nel 2018 fu colpita da una bomba

Dodici anche i fori presenti sulla saracinesca. Il raid, secondo gli inquirenti, sarebbe avvenuto intorno alle 2. Per fortuna in quel momento non c’era personale all’interno del locale né passanti in strada, quindi nessuno sarebbe rimasto ferito. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione. Il rumore degli spari ha svegliato di soprassalto decine di residenti che, preoccupati, hanno subito allertato le forze dell’ordine.

Il precedente

Nel 2018 la pizzeria fu colpita da una bomba carta che fu fatta esplodere da ignoti proprio dinanzi all’ingresso. Fu, inoltre, la prima di una serie di attività commerciali ad essere danneggiata da ordigni artigianali impiegati dagli esponenti criminali del territorio per terrorizzare i commercianti. In un solo mese, infatti, si contarono ben 8 bombe esplose. Quell’anno la città di Afragola finì sotto i riflettori nazionali per un record di ordigni detonati all’indirizzo di negozi, pizzerie e rivendite di cellulari.