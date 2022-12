Sono entrati da un cunicolo e, armi in pugno, hanno messo a segno il colpo in gioielleria. La rapina è andata in scena questa mattina nel negozio di preziosi “DG Gioielli” di via Giuseppe Di Vittorio, a Qualiano.

Terrore a Qualiano, rapina con spari in gioielleria: all’interno una bimba di 3 anni

Il raid, avvenuto poco dopo le 9, è durato una manciata di minuti. Ad entrare in azione tre malviventi, poco dopo l’orario di apertura. Secondo una prima ricostruzione, i balordi hanno scavato, probabilmente nella notte, un cunicolo e sono sbucati dal pavimento dell’attività commerciale. Una volta all’interno la banda, con ancora indosso i caschi tipici dei minatori, ha minacciato i presenti, tra cui i dipendenti, la titolare dell’attività commerciale e sua figlia di 3 anni, seminando il panico. I rapinatori hanno fatto poi razzia di gioielli, soldi e altri preziosi e, infine, si sono dati alla fuga con il bottino.

La refurtiva però resta ancora da quantificare. Sul posto si sono precipitati i Carabinieri della Compagnia di Giugliano e anche le Aliquote di Pronto impiego per scovare i balordi. Durante il raid i malviventi hanno esploso un colpo d’arma da fuoco, forse per guadagnarsi la fuga. Fortunatamente non si registrano feriti. Nelle prossime ore potrebbero essere sequestrate e analizzate le immagini di videosorveglianza presenti all’interno e all’esterno della gioielliera. L’arteria stradale è stata parzialmente interdetta al traffico per consentire alle forze dell’ordine i rilievi del caso. Accertamenti in corso per capire se il passaggio sia stato realizzato nelle condotte fognarie.