Sabato di paura a Trentola Ducenta dove due auto si sono scontrate tra tra via De Simone e via Roma, zona centrale della città. I fatti sono accaduti nella serata di ieri, sabato 10 dicembre.

Schianto nell’agro aversano: due auto finiscono contro banca

Per cause ancora in fase di accertamento, due vetture, una Hyundai e un’Audi Q3 di colore bianco si sono scontrate finendo la loro corsa contro l’ingresso della filiale del Banco di Napoli. Fortunatamente, nonostante l’impatto tremendo, gli occupanti non hanno riportato gravi ferite. A seguito dell’incidente sono andati distrutti anche i paletti all’esterno dell’istituto di credito ed è stato abbattuto un lampione.

Le forze dell’ordine giunte sul posto hanno effettuato i rilievi del caso per verificare l’esatta dinamica in quello che è un incrocio tristemente ‘famoso’ per gli incidenti.