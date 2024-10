La Guardia di Finanza e la Corte dei Conti hanno avviato un’indagine sulla gestione del “Giffoni Film Festival”, rinomato festival cinematografico per ragazzi in Italia. La Procura Regionale della Corte dei Conti ha infatti incaricato la Guardia di Finanza di Napoli di notificare un “invito a dedurre” all’Ente Autonomo Giffoni Experience, nella persona del presidente pro tempore (anche a titolo personale), del direttore generale e di altri due soggetti, considerati responsabili di un presunto danno erariale di 468.908 euro.

Terremoto sul “Giffoni Film Festival”, scatta inchiesta per danno erariale da 468mila euro

Ma cosa ha portato all’apertura dell’inchiesta? Si sospetta l’uso improprio di fondi pubblici di origine europea e gestiti dalla Regione Campania, utilizzati per organizzare il trasporto di ospiti e giurati durante le edizioni del festival a Giffoni, in provincia di Salerno, dal 2016 al 2022. Secondo le indagini, la regolarità delle certificazioni relative all’appalto del servizio di trasporto risulterebbe non conforme.

In particolare, le accuse riguardano l’affidamento del servizio, negli anni in esame, a un’unica azienda che, a quel tempo, non avrebbe posseduto un parco mezzi sufficiente né un numero adeguato di dipendenti per gestire il lavoro richiesto. In alcuni anni, infatti, il servizio di trasporto sarebbe stato garantito utilizzando vetture fornite gratuitamente dagli sponsor anziché dall’azienda appaltatrice, che si limitava al massimo a fornire i conducenti.