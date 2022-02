Una scossa di terremoto è stata registrata oggi, 15 febbraio, nel centro Italia, precisamente a Gubbio, in Umbria. A confermare la notizia anche l’Ingv. Il terremoto di magnitudo 3.0 si è verificato alle ore 15.22 ad una profondità di 8 km.

Terremoto in Umbria

La scossa non ha causato danni a cose o persone, ma la paura è stata tanta e in molti hanno comunicato via social di aver sentito in maniera chiara il terremoto. Una zona, quella di Gubbio e dell’Umbria più in generale, colpita già in passato da alcune scosse.

