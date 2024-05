Stanotte, dopo le tre del mattino, si è verificata una nuova scossa di terremoto di magnitudo 2,7 sulla scala Richter nella zona dei Campi Flegrei, con epicentro nella zona Solfatara.

Terremoto ai Campi Flegrei, nuova scossa nella notte

L’oscillazione è stata ampiamente rilevata dai sismografi dell’Ingv presenti nell’area flegrea ed è stato distintamente avvertito a Pozzuoli, Bacoli e Quarto.

Ancora paura, quindi, nella notte per l’area già provata da questa lunga sequenza sismica. Lunedì scorso, una scossa di magnitudo 4,4 ha causato danni come non se ne vedevano da quarant’anni, con un numero di sfollati quasi raddoppiato in poche ore. Ieri c’è stato l’inconro a Palazzo Chigi tra governo e sindaci di Pozzuoli e Bacoli per delineare gli interventi per l’area flegrea dopo le continue scosse degli ultimi giorni.

I dati aggiornati a venerdì riferiscono di 83 famiglie sgomberate e 58 palazzi dichiarati inagibili. Le richieste di controllo per eventuali dissesti, crepe e cedimenti ammontano a 1.263, coinvolgendo Vigili del Fuoco, Comune e Protezione Civile.