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Terremoto ai Campi Flegrei, la Regione Campania avvia una raccolta fondi

Terremoto ai Campi Flegrei, la Regione Campania avvia una raccolta fondi

La Regione Campania ha attivato una raccolta di donazioni per sostenere la popolazione colpita dagli eventi sismici nell’area dei Campi Flegrei. Cittadini, associazioni e imprese possono contribuire versando liberamente la somma desiderata attraverso la piattaforma regionale MyPay.

Come effettuare una donazione per i Campi Flegrei

Per partecipare alla raccolta fondi è possibile accedere al servizio di pagamento online disponibile sulla piattaforma MyPay della Regione Campania. Non è previsto un importo minimo: ogni donatore può scegliere liberamente quanto versare. L’iniziativa punta a offrire un aiuto concreto alle comunità interessate dalle scosse e alle persone che stanno affrontando le conseguenze dell’emergenza sismica.

Come saranno utilizzati i fondi raccolti

Le risorse ottenute attraverso le donazioni saranno destinate agli interventi di solidarietà e alle iniziative programmate nelle zone colpite dagli eventi sismici. La Regione Campania monitorerà l’andamento della raccolta e pubblicherà i risultati sul proprio sito istituzionale.

Trasparenza sulle donazioni ricevute

L’amministrazione regionale ha assicurato che le informazioni relative alle somme donate e all’utilizzo delle risorse saranno rese pubbliche. L’obiettivo, si legge in una nota, è garantire «la trasparenza e la piena accessibilità delle informazioni relative alle donazioni ricevute e all’impiego delle risorse».

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