Tornano a tremare i Campi Flegrei. Una serie di scosse di terremoto si è verificata nella notte, a distanza di poco tempo l’una dall’altra.

Terremoto a Napoli, forti scosse ai Campi Flegrei: gente in strada

Il sisma è stato chiaramente avvertito dai residenti con molte persone che sono scese in strada ma per ora non vengono segnalati danni a persone o cose.

Nonostante la paura, soprattutto a Pozzuoli, nessuno infatti per il momento ha segnalato danni. Lo conferma anche la Protezione civile spiegando in una nota che “Dalle prime verifiche la scossa è stata avvertita ma non risultano danni segnalati”. “La nostra Sala Situazione Italia è in contatto con le strutture di Protezione Civile sul territorio” aggiungono dalla Protezione Civile.

La prima scossa di terremoto di oggi a campi Flegrei è stata registrata poco prima delle 2 del mattino del 18 agosto con magnitudo 2. Altre scosse oltre magnitudo 2.5 alle ore 2.01 e magnitudo 2 alle ore 4.11.

Tutte le scosse

La terra ha iniziato a tremare a partire dalle ore 1:58 magnitudo 2.0; ore 2:00 magnitudo 1.5; ore 4:11 magnitudo 2.0; ore 5:31 magnitudo 1.3; ore 6:10 magnitudo 2.5; ore 6:22 magnitudo 2.8; ore 6:10 magnitudo 2.5; ore 6:18 magnitudo 3.3; ore 6:22 magnitudo 2.8; ore 6:56 magnitudo 1.8 con epicentri preliminari localizzati a mare e nei pressi di via Napoli, tra Pozzuoli e Bagnoli. Per la scossa più forte, quella di 3.3, epicentro preliminare nei pressi della Solfatara

Manzoni: “Stiamo monitorando”

Lo stesso Osservatorio Vesuviano ha provveduto a comunicare alle amministrazioni locali che è in corso una sequenza di eventi sismici nell’area dei Campi Flegrei. Il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, ha fatto sapere che l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli sta seguendo da vicino l’evolversi della sequenza sismica in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno.