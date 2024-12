È stata aggiudicata la gara per la gestione del Termovalorizzatore di Acerra per i prossimi 10 anni. Ad aggiudicarsela ancora A2A, che ha avuto la meglio sull’altra partecipante ACEA. Con il ribasso offerto, pari al 18,5%, la Regione conseguirà un risparmio di 15 milioni di euro all’anno per i dieci anni di gestione. E’ previsto che in caso di fermo di uno o più linee dell’impianto per guasti o manutenzioni il gestore dovrà occuparsi di trovare autonome destinazioni per quantitativi non trattabili.

Termovalorizzatore di Acerra, aggiudicata gara: scongiurate nuove linee dell’impianto

Inoltre A2A ha offerto una capacità di ulteriori 100mila tonnellate all’ anno come servizio aggiuntivo rispetto ad oggi. “Un accordo che chiude definitivamente, come avevamo annunciato – sottolinea il governatore De Luca – ogni ipotesi di apertura di nuove linee nell’impianto. Si tratta di un risultato straordinario nell’ottica della tutela dell’ambiente, come condiviso con i cittadini di Acerra. Anche in caso di manutenzione dell’impianto, sarà la stessa A2A – ha concluso De Luca – a farsi carico di trovare autonome destinazioni”.