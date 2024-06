Circa due ore di confronto tra il club azzurro e l’agente di Giovanni Di Lorenzo Mario Giuffredi. Antonio Conte e il ds Giovanni Manna infatti hanno ascoltato i motivi del malessere del terzino, turbato per diverse motivazioni legate per lo più al rapporto che pare essersi incrinato con i tifosi: aspetto testimoniato dai fischi nelle ultime uscite di campionato. Il nuovo allenatore azzurro ha però ribadito la propria posizione, ovvero che per lui Di Lorenzo è imprescindibile: toccherà ora al ds Manna ricomporre una situazione sicuramente non semplice al termine di un incontro interlocutorio. Le parti si riaggiorneranno nei prossimi giorni.

Dialogo sereno tra le parti che si riaggiorneranno nei prossimi giorni

