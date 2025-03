Terapia a distanza, le opportunità per pazienti in dimissioni per essere seguiti e continuare il percorso di cure da casa.

Terapia a distanza, le opportunità per pazienti in dimissioni ne sono tante e oggi lo scopriremo Presso il centro di terapia in forze all’asl Napoli 2 nord che si conferma un punto di riferimento importante non solo per la terapia in loco con attrezzature all’avanguardia e personale altamente specializzato.