La Polizia di Stato ha eseguito un decreto di fermo nei confronti di un giovane gravemente indiziato dei reati di tentato omicidio, porto e detenzione di arma da fuoco e rissa.

Tentato omicidio a Frattamaggiore: fermato un giovane, accusato anche di rissa e porto d’armi

Il provvedimento, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, riguarda l’episodio avvenuto nella notte del 15 settembre a Frattamaggiore, quando una discussione tra due gruppi di ragazzi, nei pressi della casa comunale, è degenerata in violenza.

Nell’aggressione rimase ferito un diciassettenne, ricoverato d’urgenza all’ospedale di Aversa in prognosi riservata, dove è stato sottoposto a intervento chirurgico. Le indagini, coordinate dalla Procura e condotte dalla Squadra Mobile e dal Commissariato di Frattamaggiore, hanno consentito di ricostruire la dinamica grazie alle immagini della videosorveglianza.

Il presunto responsabile, inizialmente resosi irreperibile, è stato identificato e sottoposto a fermo. Dopo le formalità di rito, è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Poggioreale. Secondo gli inquirenti, l’episodio si inserisce in una serie di scontri legati a contrasti tra gruppi criminali giovanili per il controllo del territorio.