Sottoposto a fermo dalla Polizia di Secondigliano Antonio Abbruzzese, autore dell’ennesima truffa dello specchietto. L’episodio contestato risale a tre giorni fa. La vittima una donna di Frattamaggiore.

Truffa dello Specchietto sull’Asse Mediano, fermato un napoletano

L’uomo aveva finto una collisione tra due vetture. Dopo aver inveito contro la donna, aveva tentato di convincerla a risarcire il danno immaginario. L’automobilista però non ha ceduto alle richieste e la discussione è proseguita per diversi minuti, finché il malvivente non ha deciso di colpire l’altra alle spalle. A quel punto, dopo l’aggressione, è risalito in auto e si è allontanato velocemente. La vittima non si è persa d’animo, si è recata in commissariato e ha sporto denuncia, fornendo agli agenti di Polizia elementi utili per identificare Antonio Abbruzzese, già noto alle forze dell’ordine.

L’auto da lui usata, tra l’altro, sarebbe la stessa usata in episodi analoghi consumati nella periferia nord di Napoli, in particolare sull’Asse mediano. A bordo di una Skoda Fabia di colore blu avrebbe messo a segno altre truffe, sempre con la stessa tecnica. Quando è stato avvicinato poche ore fa dagli agenti di Polizia, ha tentato una fuga disperata ma è stato bloccato e ammanettato. Al momento del fermo, in sua compagnia, c’erano alcuni minori, che sono stati affidati alle famiglie. Ora dovrà rispondere di tentata estorsione. Gli investigatori non escludono che Abbruzzese possa far parte di una vera e propria organizzazione specializzata in questo tipo di truffe.