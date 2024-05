Arrestata 42enne di Melito che ha tentato di conseguire il Reddito di Inclusione con una carta di identità contraffatta. È successo all’ufficio postale di via Polveriera a Napoli, quartiere Vicaria.

Tenta di ottenere il Reddito di Inclusione con carta di identità falsa: in manette donna una 42enne di Melito

Siamo all’ufficio postale di Vicaria. È mattina e allo sportello si presenta una donna, ha 42 anni. La signora è di Melito, quindi non residente in città, ma vuole perfezionare la pratica per il rilascio dell’A.D.I., il reddito di inclusione.

La 42enne consegna il proprio documento di identità al front office e il dipendente delle poste nota che qualcosa non va. Nelle mani dell’impiegato una carta di identità palesemente contraffatta con sopra la foto della donna e la residenza errata.

Sequestrato il documento

Parte così la “cordiale” attesa e la chiamata al 112. Pochi minuti e i carabinieri della stazione di Borgoloreto sono nell’ufficio postale. Sequestrato il documento contraffatto, la donna – già nota alle forze dell’ordine per diverse truffe – viene arrestata e dovrà rispondere di possesso di documenti falsi. Indagini in corso da parte dei Carabinieri per verificare che questo sia solo un caso isolato o se ci sia qualcosa di più ampio.