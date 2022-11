BOSCOREALE. Il corpo senza vita è stato ritrovato sulla tettoia del portone di ingresso del condominio. Un uomo di 62 anni, Domenico Aiello, è stato ritrovato morto ieri sera, intorno alle 19, in via Guastafierro a Boscoreale.

Boscoreale, muore precipitando dal balcone

I condomini si sono ritrovati dinanzi al cadavere dell’uomo e hanno così allertato le forze dell’ordine. Inizialmente non era chiaro cosa fosse accaduto, perché quel corpo si trovasse sulla tettoia del portone dell’edificio. Poi l’arrivo dei carabinieri ha chiarito la dinamica. Aiello pare che stesse per introdursi nell’abitazione del secondo piano del palazzo di via Guastafierro quando sarebbe caduto dal balcone.

L’uomo sarebbe precipitato sulla tettoia del portone di ingresso condominiale decedendo sul colpo. Per lui non c’è stato nulla da fare. L’impatto è risultato essere fatale. L’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro della salma per la successiva autopsia e ricostruire le cause del decesso. Indagini in corso da parte dei Carabinieri di Boscoreale e della compagnia di Torre Annunziata per ricostruire l’esatta dinamica degli aventi e capire se effettivamente stesse per introdursi nell’abitazione con intenti criminali e cosa lo abbia portato a precipitare giù dal balcone.