Cerca di abusare dell’ex moglie. Lei si difende e gli taglia il pene con un coltello. E’ successo a Marghera, nel territorio di Venezia. I due si erano visti per discutere del futuro della figlia ma la situazione è degenerata in un tentativo di violenza sessuale.

Venezia, tenta di abusare dell’ex moglie: lei si difende e lo evira

I due ex coniugi, in fase di separazione, si erano incontrati per discutere della figlia. La discussione, però, ha preso una piega violenta. L’uomo dapprima ha cercato di convincere la ex a tornare assieme, a riallacciare un rapporto dopo la separazione. Ma lei non ha voluto sentir ragione.

A questo punto, secondo quanto è stato ricostruito, l’atteggiamento dell’ex coniuge è cambiato. Si è avvicinato alla ex e ha provato a denundarla per abusarne. La donna ha reagito, ha afferrato un coltello e nel corso di una colluttazione gli ha tranciato di netto il membro.

L’operazione

Le urla provenienti dall’abitazione nel frattempo hanno allertato i vicini. Sul posto sono arrivati 113 e ambulanza. Le forze dell’ordine hanno ritrovato la donna in strada, insanguinata e, dentro l’alloggio, il 43enne ferito a terra.

L’uomo è stato subito trasferito in ambulanza all’ospedale all’Angelo di Mestre. Anche l’ex moglie sarebbe rimasta leggermente ferita. L’equipe di urologia, durante un lungo intervento chirurgico, è riuscita a ricomporre la parte evirata. Il 43enne non è in pericolo di vita. La donna potrebbe ora rispondere di lesioni gravissime.