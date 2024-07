Alberto Angela, rinomato divulgatore scientifico e documentarista, ha condotto nella prima serata di ieri uno speciale televisivo che esplora gli scavi archeologici di Liternum e la recentemente scoperta Tomba del Cerbero a Varcaturo.

Alberto Angela dedica una puntata a Liternum, ma i telespettatori preferiscono Temptation Island

La puntata di «Noos», nome del programma di divulgazione condotto da Angela, ha registrato un 1,5 milioni di telespettatori. Una cifra decisamente inferiore rispetto a quella registrata da Temptation Island: 3,5 milioni.

Nonostante questo, in tanti sui social hanno mostrato grande apprezzamento per il lavoro di Angela che ha guidato i telespettatori attraverso la storia e i misteri di questi importanti siti, evidenziando il loro significato culturale e storico.

L’attenzione si è concentra inizialmente sull’iconica colonna di Liternum e altri reperti storici, da tempo celati dietro cancellate. Il racconto è poi proseguito con la Tomba del Cerbero, dove è stato rinvenuto un sarcofago contenente resti umani eccezionalmente conservati, grazie a un metodo particolare utilizzato per trattare il sudario che avvolgeva il corpo. Si ipotizza che i resti possano appartenere a un generale che combatté nelle campagne di Scipione l’Africano.

Il documentario non solo esplora reperti come anfore e unguenti, ma sottolinea anche come il passato di Giugliano possa influenzare e ispirare il futuro della città, offrendo una prospettiva unica sulla continuità storica e sull’importanza della conservazione archeologica.

L’annuncio del sindaco Pirozzi

Ad annunciare la presenza di Angela negli scorsi giorni agli scavi, è stato il sindaco di Giugliano Nicola Pirozzi che ha scritto un messaggio sull’importanza di “rivalutare” a livello nazionale un patrimonio come quello del parco archeologico del Liternum.

Il parco archeologico ha riaperto ufficialmente lo scorso 5 maggio dopo importanti lavori di riqualificazione.