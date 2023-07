Colpo di scena a Temptation Island. Gabriela e Giuseppe, la coppia di Scafati, dopo aver lasciato il villaggio delle tentazioni separati, si sono incontrati per un nuovo falò di confronto richiesto da Giuseppe.

Temptation island, Gabriela e Giuseppe fanno pace: “Ti ho tradita, ma voglio ricominciare”

A Filippo Bisciglia ha spiegato di aver sentito una mancanza troppo forte: “Sono venuto qui perché il distacco mi ha fatto capire molto. Senza di lei non riesco ad andare avanti, mi manca. Non ho mangiato, non ho dormito. Vengo qui per togliere tutto il male che ho dentro, voglio stare bene con lei”.

Giuseppe ha ammesso di averla tradita, vuole recuperare il rapporto con lei e regalarle il suo amore: “L’ho tradita, sono andato a ballare e che è vero che ho parlato con le ragazze. Quando mi faceva le domande, le dicevo sempre di no perciò stava male. Lei deve essere la madre dei miei figli“, le parole prima dell’arrivo di Gabriela.

Il falò di confronto tra Gabriela e Giuseppe

Giuseppe non appena trovatosi davanti alla sua fidanzata, le ha spiegato cosa ha provato in sua assenza. Poi le ha ammesso tutti gli sbagli commessi nel corso della loro lunga relazione:

“Ti chiedo scusa. In questi anni ti ho detto parecchie bugie, non ho mai avuto il coraggio di dirti la verità. Ora è arrivato il momento di ricominciare, da qui. Quello che pensavi era vero, che parlavo con delle ragazze, che andavo a ballare, è vero che ti ho tradita. La cosa più dolorosa era dirti che non era vero, stavo male. Ci siamo fidanzati da piccoli, io avevo 16 anni, tu 12. Abbiamo chiuso parecchie cose nel nostro rapporto. Ora voglio uscire con te, senza paletti, con più libertà, con più fiducia. Siamo venuti qui e ti ho dato un’altra bastonata. Sono stato la notte sveglio, ho capito il dolore che hai provato tu in questi anni. Tu sei la donna della mia vita, ti amo e spero di uscire qui con te, di ripartire da zero. Voglio che ti fidi di me”.

Gabriela ha subito replicato ammettendo di volerci riprovare, ma ad una sola condizione: “Se devo uscire da qui, come siamo entrati, non ci esco. Potevo evitare di fare quello che ho fatto, ma è stata una conseguenza. Ho ricevuto solo bastonate qui. Se usciamo da qui e le cose che hai detto non saranno mantenute, ognuno prenderà la sua via. La mia testa è cresciuta, i miei pensieri sono cambiati. Voglio altro per la mia vita, voglio rispetto, me lo merito, ed essere serena”.

“Tu mi dai forza su tutto, sei come l’aria per me”, ha aggiunto così Giuseppe. “Anche io lo amo, ma voglio uscire da qui diversamente da come siamo entrati” ha concluso lei prima di scusarsi per aver baciato Fouad. La coppia ha così lasciato il falò insieme, baciandosi.