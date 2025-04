La colonnina di mercurio torna a salire a Napoli e nel resto della Campania, con temperature massime che, entro giovedì, raggiungeranno nuovamente i 20 gradi. Tuttavia, l’aumento termico non porterà con sé un assaggio di estate: il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso e non si escludono piogge sparse su tutta la regione.

Temperature in aumento a Napoli e in Campania, ma senza sole: in arrivo temporali nel weekend

Per il fine settimana, invece, la situazione meteorologica peggiorerà sensibilmente. Sono previsti veri e propri temporali, che interesseranno anche le zone costiere. Sebbene sia ancora presto per delineare con certezza il quadro per Pasqua e Pasquetta, le prime previsioni non lasciano spazio a molte speranze: il meteo potrebbe non essere favorevole alle tradizionali gite fuori porta.

Se il cielo grigio e le piogge potrebbero rovinare i programmi di molti, c’è almeno un aspetto positivo: la qualità dell’aria è in netto miglioramento. Le precipitazioni abbondanti dei giorni scorsi hanno contribuito a eliminare molte delle microparticelle presenti nell’atmosfera, riducendo anche la concentrazione di pollini e di sabbia del deserto, che la scorsa settimana aveva ricoperto molte città campane. Per le persone soggette ad allergie stagionali, questo rappresenta una vera e propria tregua: almeno per qualche giorno, potranno respirare con maggiore serenità, senza dover fare i conti con i fastidiosi sintomi tipici della primavera.