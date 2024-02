Un servizio che consente di evitare spostamenti ai pazienti dell’isola, di ridurre l’afflusso presso gli ambulatori e velocizzare le consulenze specialistiche. Parliamo della telemedicina di Procida. I pazienti che accorrono al presidio ospedaliero isolano e poi necessitano di ulteriori consulti specialistici che non è possibile effettuare a Procida ma richiederebbero lo spostamento presso altri ospedali dell’Asl Napoli 2 nord, possono usufruire di questo servizio. Insomma per chi non è in gravi condizioni, si offre la possibilità di eseguire una visita a distanza.

I vantaggi sono molteplici, sia per il personale sanitario che per i pazienti.