PSA comunica di aver raggiunto un importante accordo di collaborazione con Tele Club Italia, che sarà Media Partner della società santantimese. L’emittente televisiva di base a Giugliano opera da anni nell’area Nord della periferia napoletana dando luce e voce ad un intero territorio. Disponibile sul canale 77 del digitale terrestre ed in streaming on demand sul web, Tele Club Italia rappresenta un polo d’informazione importante e radicato, con un focus sull’attualità ed un’attenzione significativa per lo sport.

TeleClubItalia nuovo Media Partner di PSA

Giovanni Francesco Russo, direttore Tele Club Italia – “La nostra emittente ha sempre seguito con attenzione le realtà sportive del territorio, dal Napoli Calcio a quelle più piccole. Siamo davvero contenti di intraprendere questo nuovo percorso accanto alla PSA, una società che ha avuto un impatto importante sul territorio”

Maurizio Balbi, responsabile progetto sportivo PSA – “Un’altra importante collaborazione per noi, con una realtà campana molto radicata sul territorio che ci consentirà di dare visibilità ulteriore al lavoro che Pallacanestro Sant’Antimo e Campus fanno con i giovani di tutta l’area nord di Napoli”.