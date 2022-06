Per TeleClubitalia inizia una nuova era. Da martedì 21 giugno l’emittente nata nel 1989 da un’idea di Natale Russo e Anna Oranges diventa regionale e sarà sul canale 77.

Sarà dunque necessario effettuare la risintoniziazione dei canali per continuare a seguire i format della nostra emittente. Non è l’unica novità, il 21 giugno sarà lo start anche per la crescita territoriale di TeleClubItalia, finora visibile solo dalle Tv delle province di Napoli e Caserta, il segnale coprirà tutta la Campania.

Rivoluzione anche sulla qualità dell’immagine, da martedì prossimo i nostri programmi saranno trasmessi in Hd, con la possibilità di poter accedere all’area info. Risintonizzare i canali sarà necessario per non perdere da martedi, l’informazione 24 h 7 giorni sul 7 sul canale 77.