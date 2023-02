È stata consegnata la mela d’oro a il “Teatro il Principe”, vincitore dei Teleclubitalia Awards 2023 nella categoria “Mondo dello Spettacolo”.

Teleclubitalia Awards, vince il “Teatro il Principe” nella categoria “Mondo dello Spettacolo”

Votato da centinaia di persone e dalla giuria tecnica, si è distinto perché “da anni portano avanti una esperienza di avanguardia e creatività costruendosi con le proprie mani il loro stesso palcoscenico. Dimostrazione palese che quando c’è voglia di fare, l’arte non conosce ostacoli”.

“Sono serate di festa. È bello che si creino eventi come questo. Viviamo di sindrome di inferiorità per il territorio, ma non voglio autocelebrarmi per il lavoro di frontiera che facciamo – ha dichiarato uno dei gestori del “Teatro Il Principe” -. Voglio parlare piuttosto degli eventi che abbiamo promosso a Natale. A Giugliano abbiamo avuto tanta gente per Michele Placido. Ci può essere una primavera giuglianese per la cultura di questo territorio”.

La premiazione – che si prefigge l’obiettivo di dare un riconoscimento a chi si è distinto e ha portato lustro all’area a Nord di Napoli – si è svolta questa sera, 5 febbraio, presso il teatro del I Circolo Didattico di Giugliano. La serata è in memoria del fondatore della nostra emittente, Natale Russo, che nacque proprio il 5 febbraio.