TeleclubItalia Awards: l’undicesima edizione approda al teatro “Cimarosa” di Aversa

Sarà lo storico teatro Cimarosa di Aversa a ospitare l’undicesima edizione dei Teleclubitalia Awards. L’evento si terrà il prossimo giovedi 5 febbraio, una data dal forte valore simbolico: ricorre infatti la nascita di Natale Russo, indimenticato fondatore dell’emittente. La serata celebrerà le eccellenze che hanno dato lustro al territorio nel corso del 2025. I protagonisti riceveranno le iconiche Mele d’oro, d’argento e di bronzo, suddivise in otto categorie chiave: lavoro, sociale, social, spettacolo, sport, personaggio dell’anno, premio alla memoria e alla carriera.

C’è grande attesa per scoprire i nomi dei candidati e dei premi speciali, attualmente in fase di definizione. La “shortlist” ufficiale sarà resa nota all’inizio della prossima settimana.