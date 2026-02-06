Teleclubitalia Awards, conferite le Mele d’Oro, le emozioni dei vincitori

Conferite le Mele d’Oro nel corso della cerimonia dei Teleclubitalia Awards, andata in scena al Teatro Cimarosa di Aversa, riconoscimento dedicato alle eccellenze del territorio che si sono distinte in diversi ambiti. Per il mondo social, il premio è stato assegnato a Ra Naples.
La Mela d’Oro per l’impegno sociale è andata alla Libreria Il Dono, mentre Galiano ha ricevuto il riconoscimento nella categoria mondo del lavoro.
Al Premio Bianca d’Aponte è stata conferita la Mela d’Oro nella categoria mondo della cultura.
Il titolo di Personaggio dell’Anno è stato assegnato a Giulia Russo, direttrice del carcere di Poggioreale.
Conferiti anche i riconoscimenti alla memoria al Maestro Peppe Vessicchio e a Roberto De Simone, oltre alla Mela d’Oro alla carriera all’artista Gerardo Di Fiore.
La cerimonia dei Teleclubitalia Awards sarà trasmessa sulla nostra emittente sabato 7 febbraio alle ore 21.30.