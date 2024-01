È giunto il momento di celebrare l’eccellenza nella comunità dell’area a Nord di Napoli con il ritorno dei Tele Club Awards.

Un evento che, da ormai 9 anni, riconosce un premio a coloro che si sono distinti nel creare esperienze positive in una provincia spesso raccontata solo per le sue brutture.

Tornano i Tele Club Awards: dove e quando si terrà l’edizione del 2024

La cerimonia di premiazione avrà luogo il 5 febbraio 2024, alle ore 19.30, presso il prestigioso Teatro Lendi di Sant’Arpino.

L’evento sarà trasmesso in prima visione regionale su TeleClubItala Canale 77 alle ore 22.00, garantendo un’ampia visibilità alle meravigliose storie e ai successi che hanno plasmato la comunità. Non mancheranno sorprese e grandi ospiti che al momento restano top-secret.

La serata riveste un significato speciale in quanto è dedicata alla memoria del fondatore di TeleClubItala, Natale Russo, nato proprio il 5 febbraio. Un tributo affettuoso a colui che ha gettato le basi per un’emerita tradizione di celebrazione e riconoscimento.

La Mela D’Oro 2024:

La redazione di TeleClubItala, in collaborazione con i lettori e i sindaci dell’area nord, ha diligentemente selezionato le nomination per le quattro categorie in concorso quest’anno: Personaggio dell’anno, Mondo del Sociale, Mondo del Lavoro e Mondo Social.

Il vincitore di ogni categoria riceverà il prestigioso premio “La Mela D’Oro 2024″. Il secondo classificato sarà onorato con la “Mela d’Argento“, mentre il terzo classificato riceverà la “Mela di Bronzo“.

Fuori concorso, il tributo alla memoria di Giulia e Thiago Tramontano, la cui storia ha commosso un’intera nazione.

Regolamento delle votazioni:

I fan di Facebook sono chiamati a partecipare votando i loro preferiti per ogni categoria. Ogni partecipante può esprimere fino a tre preferenze per ciascuna categoria. La classifica ottenuta dalle votazioni dei fan sarà combinata con quella della giuria tecnica, composta dalla redazione di TeleClubItala e dai sindaci dell’area nord.

La votazione avviene attraverso la modalità “Mi Piace” alla foto nell’album ufficiale del premio su Facebook. I punteggi verranno assegnati in base alla posizione ottenuta: 3 punti per il primo classificato, 2 punti per il secondo e 1 punto per il terzo.

Il periodo di votazione rimarrà aperto fino alle ore 12 di venerdì 2 febbraio 2024, offrendo a tutti i partecipanti l’opportunità di contribuire alla scelta dei vincitori.

Puoi esprimere il tuo voto cliccando: qui. Di seguito tutti i nominati e le motivazioni per le varie categorie:

Personaggio dell’anno:

Don Patriciello

Da sempre impegnato nella lotta per la tutela dell’ambiente e contro la camorra, non ha mai smesso di battersi per la sua Caivano. Quest’anno è riuscito a portare al Porco Verde tutto il Governo. Un prete che sa farsi sentire. Don Maurizio Patriciello.

Cristina Russo

Grazie a suoi studi si potrà individuare la possibilità di un tumore al seno già dalle impronte digitali. Le sue ricerche sono state pubblicate dalla prestigiosa rivista Nature. Dottoressa Cristina Russo

Valentina Bianchin

È tra le prime donne capitano di Compania di carabinieri d’Italia. La prima comandante donna a Casoria. Poco più che trentenne ha già diretto importanti operazioni contro la criminalità organizzata e dimostrato che – persino in un territorio difficile come l’area nord di Napoli – quello della divisa è un sogno che non ha più colore.

Mondo Social

Felice

Il suo video all’arrivo di Babbo Natale è diventato il caso mediatico delle festività. Ha espresso le sue emozioni senza filtri. Sentimenti così puri da far tornare tutti un po’ bambini. Felice

Sara Penelope Robin

32 anni, caivanese doc, è diventata con ironia e intelligenza un’influencer da circa 350mila follower su TikTok. La galassia dei personaggi che fa parlare nei suoi dissacranti monologhi social ha popolato anche le pagine di un libro, Tarantelle condominiali, edito da Rizzoli. Una narratrice e interprete d’eccellenza, capace di mischiare monologhi e lettere, scene di teatro e sketch, raccontandoci il mondo di oggi senza mai dimenticare la Napoli di una volta.

Alex Garini

Utilizza da anni i social per divulgare il verbo “sorridere” e fare un’iniezione di positività ogni mattina alle persone della sua comitiva virtuale. I suoi video hanno invaso Napoli durante i festeggiamenti per lo scudetto. È suo il tormentone su Osimhen! Chi non l’ha mai cantato?

Mondo del Lavoro

Kimbo

Da anni a Napoli caffè fa rima con Kimbo. Marchio vanto nazionale non ha mai abbandonato l’area Nord e il difficile territorio di Melito. Nel 2023 ha aperto ancor di più il suo stabilimento alla nostra comunità. Caffè Kimbo!

Marican

Vero e proprio motore imprenditoriale dell’Area Nord, Marican deve il suo nome e il suo successo al fondatore Mario Canciello. La sua attività, partita dalle produzioni agricole, è stata seguita dai figli Carlo, Ferdinando e Michele, che hanno continuato ad investire credendo in un progetto economico di ampio respiro. Dalla logistica alle energie rinnovabili, è eccellenza in tutto ciò che fa.

Felice Granisso di Tea Teak

Per anni la vertenza Whirpool è stata al centro del dibattito pubblico. La sorte dei lavoratori dello stabilimento di via Argine sembra segnata nonostante la loro lunga lotta.. C’è voluta la visione e la passione per riuscire nell’imprese di non perdere quello stabilimento.

Mondo del Sociale

Giugliano women

Troppo spesso lo sport è un universo solo maschile. Hanno dimostrato di essere un esempio di volontà e sacrificio arrivando a conquistare la finale di coppa Italia di categoria e promuovendo tante iniziate a favore delle donne! Giugliano Women

Carnevale Sociale Salicelle

In un contesto difficile e spesso raccontato solo per il “grigiore” come quello delle Salicelle di Afragola, hanno saputo mettere insieme tante esperienze positive e creare un evento divertente e colorato ma sempre attento ai temi che contano. Carnevale Sociale Salicelle.

Age Area Nord

Hanno dato voce a chi voce spesso non ha. Hanno organizzato iniziative per dare un sorriso a chi spesso un sorriso non ha. Giocano ad avere i superpoteri ma per noi lo hanno davvero!