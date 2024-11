Teatro, in scena al Madrearte di Villaricca “La moglie del dottore”

Debutta al teatro Madrearte di Villaricca “La moglie del dottore” scritto e diretto da Antonio Dell’isola, uno spettacolo di prosa ambientato nell’America degli anni Cinquanta, mette in risalto due problematiche ancora molto attuali: pregiudizi e dipendenza affettiva.

La storia infatti è quella di una bambina di dieci anni che subisce un abuso che, nel tempo, si trasforma in dipendenza affettiva e bisogno di sentirsi amata in maniera ossessiva, anche in età adulta, andando a letto con ogni uomo che le dica “sei bellissima!”, probabilmente per la paura di restare sola, di vivere nel silenzio profondo dei suoi pensieri. Ma poi incontra un uomo, un medico, del quale si innamora ed è amata a sua volta. E vivono felici insieme, come in una favola, come in un film d’amore in bianco e nero, finchè il passato di Dona, la protagonista non ritorna a galla. In scene la compagnia teatrogene, formata dai giovani allievi del teatro madrearte Michele Guarino, Cosimo Mino Seguino, Daniela Brosio e Maria Domenica Vasto. Assistente alla regia Raffaele Leone. Lo spettacolo, prodotto dallo stesso teatro madrearte venerdì 29, sabato 30 novembre alle ore 21 e domenica 1 dicembre alle ore 20.

“la moglie del dottore è il secondo progetto di teatrogene, un’opportunità per gli allievi del madrearte – spiega il direttore Antonio Diana – un modo per produrre e sperimentare nuove opere che partono dallo spazio dove i giovani attori si formano, fino a proseguire per altri circuiti teatrali.

I prossimi appuntamenti della stagione teatrale del madrearte, proietteranno il pubblico verso il periodo natalizio all0insegna della comicità con “Vieni avanti cretino” il 15 dicembre con Giovanni Allocca ed Enzo Varone, mentre dal 27 dicembre al 5 gennaio 2025 ci sarà la divertente commedia musicale “in viaggio di nozze” scritta e diretta da Antonio Diana in scena con Angela Panico, Antonio Dell’isola ed i danzatori Francesco Garzia e Marialuisa D’Alesio.

