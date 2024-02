La Tangenziale di Napoli ha annunciato che, al fine di effettuare lavori di manutenzione e aggiornamento della galleria Vomero, ci saranno delle chiusure notturne programmate per la settimana corrente. Precisamente, il tratto compreso tra Zona Ospedaliera e Camaldoli, in direzione Pozzuoli, non sarà accessibile nei giorni di lunedì 19, martedì 20, mercoledì 22, giovedì 23 e venerdì 24 febbraio, dalle 23:00 alle 6:00 del mattino successivo.

Tangenziale di Napoli, chiusure tra zona ospedaliera e Arenella: giorni e orari

Contestualmente, verrà chiuso anche l’accesso di Arenella in direzione Pozzuoli. Per gli automobilisti che si trovano a dover percorrere questi tratti durante le ore di chiusura, vengono fornite delle alternative.

Chi si trova sul tratto chiuso, dopo essere uscito obbligatoriamente in Zona Ospedaliera, può percorrere Via Pietravalle, Via Pansini, Via Montesano e Via Jannelli, per poi rientrare sulla Tangenziale all’altezza di Camaldoli. Per chi invece necessita di utilizzare l’entrata di Arenella verso Pozzuoli, l’opzione consigliata è attraverso Camaldoli.