Un tamponamento a catena si è verificato questa mattina, sull‘Asse Mediano, nel territorio di Aversa. L’incidente è avvenuto all’altezza dell’autovelox, installato all’uscita Aversa Nord, e a quanto pare la presenza del dispositivo sarebbe stata la causa.

Tamponamento a catena sull’Asse Mediano: auto frena per evitare autovelox

Nello schianto sono rimaste coinvolte 3 auto: la frenata del primo automobilista avrebbe portato al primo tamponamento e, a seguire, a quello di una terza auto che precedeva le prime due.

A seguito del sinistro stradale la strada extraurbana è rimasta paralizzata. Traffico in tilt per via della carreggiata occupata dai veicoli incidentati. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza del 118, che ha caricato un ferito in barella, e una volante della Polizia stradale per i rilievi del caso e la gestione della viabilità; il tamponamento non avrebbe causato feriti gravi.