Superbonus, confisca da un milione di euro nel casertano: crediti fittizi per lavori mai eseguiti

Confiscati crediti d’imposta per un milione di euro legati al Superbonus 110%: è questo l’esito dell’operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Caserta, in esecuzione di due sentenze irrevocabili di condanna emesse dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di due imprenditori italiani, che hanno patteggiato per indebita percezione di erogazioni pubbliche.

Crediti generati con documentazione falsa

Il provvedimento arriva al termine di un’indagine avviata nel 2023 dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere e condotta dalle Fiamme Gialle della Compagnia di Capua. Gli accertamenti hanno dimostrato che una società, amministrata da un cittadino di Curti, aveva creato in maniera del tutto fittizia crediti legati a presunti interventi di riqualificazione energetica mai eseguiti.

Immobili inesistenti e Comuni soppressi

I lavori dichiarati riguardavano addirittura immobili “fantasma”, alcuni indicati come ubicati in comuni soppressi da oltre un secolo, come Albegno e Barco, confluiti rispettivamente nei Comuni di Treviolo e Orzinuovi nei primi decenni del Novecento. Una volta generati, i crediti d’imposta venivano ceduti ad un’altra società, pronta a utilizzarli come moneta fiscale per compensare debiti tributari o a cederli ulteriormente, alimentando così il sistema fraudolento.