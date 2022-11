Anche Poste Italiane ha deciso di bloccare la cessione del credito per il Superbonus 110%. Sul sito ufficiale l’8 novembre è stato infatti pubblicato questo annuncio:

Gentili clienti, il servizio di acquisto di crediti d’imposta ai sensi del DL 19 maggio 2020 n.34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020 n.77 e s.m.i., è sospeso per l’apertura di nuove pratiche. È possibile seguire l’avanzamento delle pratiche in lavorazione e caricare la documentazione per quelle da completare.

Superbonus 110%, Poste Italiane blocca la cessione del credito

Lo stop di Poste Italiane riguarda ogni bonus edilizio e non solo il Superbonus. Potrebbe essere una decisione momentanea in attesa dei nuovi interventi del governo Meloni.

Due le ipotesi tra gli addetti ai lavori: uno stop temporaneo dovuto ad adeguamenti tecnici, necessari alla luce delle ultime modifiche normative, oppure una interruzione dovuta a questioni di capienza fiscale, e quindi all’esaurimento del plafond disponibile da parte di Poste Italiane per l’accettazione di nuove pratiche.

Superbonus, quali banche fanno ancora la cessione del credito

Resta invece attiva la procedura di cessione del credito da parte di Banca Intesa Sanpaolo.

Come ha spiegato il Corriere della Sera, che ha sentito Intesa Sanpaolo, la banca, proprio per riavviare il mercato della cessione dei crediti, “sta coinvolgendo le imprese per ampliare la propria capacità fiscale” e ha “siglato già due accordi con Autotorino per un valore fiscale pari a 200 milioni di euro e con Sideralba per 175 milioni. In fase di sottoscrizione altri accordi”.