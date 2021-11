“Vogliamo conservare la normalità conquistata oggi, non vogliamo rischi. Vogliamo continuare a essere aperti, andare in giro a divertirsi, acquistare, combattere la povertà, avere i ragazzi a scuola, contenti”: queste alcune delle dichiarazioni di Draghi in conferenza stampa dopo l’approvazione del Super Green Pass da parte del Consiglio dei ministri. Un decreto legge che introduce, dal 6 dicembre al 15 gennaio, il certificato verde con validità solo per le persone vaccinate o guarite dal Covid, anche in zona bianca. La sintesi del discorso è che per i vaccinati sarà un Natale normale.

“Vogliamo conservare la normalità”: approvato il Super Green Pass

Anche in zona bianca, il tampone basterà per andare al lavoro o sui mezzi pubblici, ma non per l’accesso al ristorante o in palestra. E, nelle regioni che passeranno in zona gialla o arancione, le restrizioni varranno solo per i non vaccinati. Inoltre, è prevista una stretta sui controlli e l’obbligo di vaccino anche per tutto il personale della scuola e delle forze dell’ordine, oltre che della sanità. La decisione serve a salvare il Natale, “prevenire” la crescita dei contagi, “dare certezze” agli operatori del turismo e a tutte le attività economiche.

La scelta di Draghi di accelerare, nonostante i dati del contagio in Italia siano “sotto controllo”, è determinata anche dal prevenire un ipotetico scenario simile a quello che si sta verificando in diversi paesi europei confinanti con l’Italia. Bisogna “prevenire”, ricordando anche a che punto eravamo lo scorso anno.

Perplessità da parte di chi ha sempre difeso la scelta di chi non vuole vaccinarsi, a partire dal segretario leghista Matteo Salvini: la Lega, infatti, sia in cabina di regia che in Consiglio dei ministri, mette a verbale le sue “perplessità” sull’introduzione del Super Green pass anche nelle zone bianche in cui l’indice di contagio è relativamente basso. Il principio ispiratore, racconta il premier, lo hanno fornito le Regioni, a partire da quelle del centrodestra, per prevenire eventuali chiusure. La risposta è imporre lockdown solo in zona rossa, mentre, nelle zone bianche, gialle e arancioni, le limitazioni agli spostamenti e altri divieti crescenti saranno solo per i non vaccinati. Per tenere sotto controllo il virus, arriva l’obbligo di Green pass “base”, da ottenere anche con un tampone, negli alberghi e su mezzi di trasporto regionali, bus, metropolitane (con controlli probabilmente a campione).

Proseguire con le vaccinazioni

In merito alla questione vaccini, il Presidente ha ribadito che bisogna spingere la campagna, allargandola – a partire da una comunicazione battente – anche ai bambini, non appena sarà possibile. Draghi racconta anche di aver già fatto la terza dose, ma aggiunge che l’intento delle misure del governo non è “sottovalutare” i dubbi o “criminalizzare” chi non si vaccina, bensì “capire” e “convincere”.

“Se questa iniziativa ha successo, se l’economia va avanti, sarà il migliore modo di conciliare persone con convinzioni diverse” afferma il Presidente. E aggiunge l’auspicio che i non vaccinati “possano tornare a essere parte della società con tutti noi”, magari anche prima del prossimo Natale.