Quarta vittoria stagionale per il Giugliano WOMEN che sale a quota 12 punti a -3 dalla vetta

Apre Miroballo, chiude Uva e il Giugliano Women fa registrare a tabellino uno storico 1 a 14 contro il Futura Ischia.

Dopo tre minuti di gioco, tigrotte già avanti. Passa nemmeno un quarto d’ora e la numero 77 gialloblù prenota il pallone della gara, siglando una tripletta.

Match praticamente mai in discussione.

Vano il tentativo dei padroni di casa di impostare una marcatura asfissiante sull’ex Lanzetta.

Quest’ultima, infatti, trova ulteriori stimoli e realizza un poker di gol.

Miroballo, invece, esagera e chiude a sette reti il suo score.

Completano e colorano la giornata uggiosa la doppietta di Perrella e l’eurogol di Uva.

Prestazione generale di assoluto livello e buone notizie anche da Maria Sette. Il suo ritorno in gare ufficiali permetterà a mister Nocera di contare su alternative importanti nella zona nevralgica del campo, decisive nella lunga corsa in campionato.

Sfida al Volla, il prossimo weekend, prima dello scontro al vertice con l’Academy Abatese.