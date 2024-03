I due maggiorenni (dei 9 imputati) coinvolti negli abusi sessuali sulle due cuginette di 10 e 12 anni a Caivano hanno chiesto un processo per rito abbreviato.

Rito abbreviato per i 19enni accusati di stupro a Caivano

Per Pasquale Mosca, diciannovenne, il suo legale Giovanni Cantelli ha richiesto un rito abbreviato con la condizione aggiuntiva di effettuare una valutazione psichiatrica del giovane.

Per Giuseppe Varriale, anch’egli di 19 anni, è stata avanzata una richiesta per un rito abbreviato senza condizioni. La sua difesa affidata all’avvocato Dario Procentese.

Che differenza c’è tra rito abbreviato condizionato e non condizionato

Il rito abbreviato è un procedimento speciale nel sistema giuridico italiano che permette una trattazione più rapida del processo. La principale differenza tra il rito abbreviato condizionato e non condizionato riguarda le condizioni poste per l’ammissione al rito stesso.

Nel rito abbreviato condizionato, la difesa o l’accusa possono chiedere che il giudizio abbreviato sia subordinato all’ammissione di specifiche prove: in questo caso la perizia psichiatrica. Al contrario, nel rito abbreviato non condizionato, non vengono poste condizioni particolari per l’ammissione al rito.

In entrambi i casi, uno dei benefici principali è la possibilità di ottenere una riduzione della pena fino a un terzo rispetto a quella che sarebbe stata inflitta con un processo ordinario. Questo aspetto è particolarmente rilevante in caso di condanna, poiché consente all’imputato di avere una pena sensibilmente inferiore.

Nel rito abbreviato, inoltre, l’imputato non è tenuto a rendere dichiarazioni spontanee, il che può essere considerato un vantaggio tattico in alcune situazioni legali.

Per i minorenni resta il processo con giudizio immediato

Precedentemente, i giudici Fabrizio Forte, del tribunale di Napoli Nord, e Umberto Lucarelli, del tribunale dei minorenni di Napoli, avevano scelto il giudizio immediato.

Questa procedura può essere richiesta dal pubblico ministero quando le prove a carico dell’imputato sono particolarmente evidenti.

Per gli altri 7 imputati (tutti minorenni) il processo si continuerà a svolgere quindi con giudizio immediato.

Le udienze si terranno il 2 e il 28 aprile prossimi.