Al termine di una camera di consiglio di alcune ore, il giudice del tribunale di Napoli Nord Mariangela Guida ha emesso la sentenza di primo grado nei confronti dei maggiorenni accusati di violenza nei confronti delle due cuginette di 12 e 10 anni a Caivano

Caivano, condannati i maggiorenni che violentarono le bambine

Giuseppe Varriale e Pasquale Mosca, questi i loro nomi, sono stati condannati a 12 anni e 5 mesi e 13 anni e 4 mesi di reclusione.

Una pena molto severa che supera anche la richiesta della Procura di Napoli Nord che aveva chiesto 11 anni e 4 mesi e 12 anni di reclusione.

l giudice ha, inoltre, stabilito una provvisionale di 50mila euro immediatamente esecutiva, per le due piccole vittime. Mosca e Varriale dovranno anche corrispondere 20mila euro per ciascuno dei genitori (mamma e papà) della più piccola delle due vittime. Disposta anche l’interdizione perpetua per entrambi gli imputati. Le motivazioni della sentenza saranno rese note entro 30 giorni.

Il processi per i minorenni del branco

Durante l’udienza d ieri mattina, intanto, al Tribunale per i Minorenni, il pubblico ministero Claudia De Luca ha richiesto pene comprese tra 9 anni e 10 mesi di reclusione per tre dei sette minorenni coinvolti in un caso di violenze sessuali al parco verde di Caivano.

Le violenze avrebbero avuto luogo l’estate scorsa in un centro sportivo abbandonato a Caivano, con vittime due cuginette di 12 e 10 anni al momento dei fatti. Il sostituto procuratore ha chiesto che il tribunale non conceda le attenuanti generiche ai tre giovani imputati.