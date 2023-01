Striscia la Notizia, Luca Abete aggredito con calci e schiaffi ad Afragola

Schiaffi e calci contro Luca Abete. L’invito di Striscia la Notizia è stato vittima di una nuova aggressione, avvenuta ad Afragola, in provincia di Napoli.

Sempre in prima linea con i suoi servizi di denuncia, questa volta ha rischiato grosso con il suo servizio sugli “equilibaristi”, ovvero quei baristi che in barba a qualsiasi norma effettuano consegne in bicicletta con il vassoio tra le mani, mettendo in pericolo se stessi e gli altri. Il servizio è andato in onda ieri, lunedì 9 gennaio, al tg satirico di Canale 5.

Luca Abete, dopo aver immortalato e intervistato uno di questi ragazzi, è stato aggredito dapprima verbalmente e poi fisicamente dal gestore del bar al quale aveva chiesto spiegazioni. “Vattene, altrimenti ti rompo i denti. Ti uccido! Se ne deve andare altrimenti gli sparo!”, ha detto l’uomo all’inviato di Striscia, poi si è scagliato contro di lui con calci e uno schiaffo in pieno volto.