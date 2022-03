Tre morti e due feriti. Questo il drammatico bilancio di un incidente verificatosi ieri sera sull’autostrada A1, tra i caselli di Capua e Santa Maria Capua Vetere.

Strage sull’A1, auto contromano per 8 km: tre morti e due feriti gravi

Il sinistro stradale – che ha coinvolto cinque auto – è stato provocato da una vettura che percorreva il tratto autostradale contromano. A perdere la vita due fratelli, Vittorio (in foto) e Pietro Verone, ultrasettantenni e residenti a Castellammare di Stabia. I due uomini sono stati trovati senza vita lungo la corsia Sud dell’A1.

La terza vittima è un 67enne, Gennaro Casafredda, residente a Sant’Egidio Monte Albino in provincia di Salerno. I fratelli Verone, un ex bancario e un imprenditore, stavano rientrando a casa dopo aver trascorso una giornata in Abruzzo quando si sono trovati davanti un’auto, una Range Rover Discovery, che percorreva la corsia Sud tra i caselli di Caianello e Capua, in senso opposto.

Il conducente, un istruttore di tiro in pensione della polizia, è rimasto gravemente ferito. La dinamica del sinistro è ancora in fase di accertamento da parte della polizia stradale del VI tronco di Cassino e della Procura di Santa Maria Capua Vetere.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari, le pattuglie della polizia stradale e il personale della Direzione 6 tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia.

Sono intervenute anche due squadre dei Vigili del fuoco che hanno soccorso varie persone rimaste incastrate tra le lamiere delle proprie auto. Con non poche difficoltà, i pompieri sono riusciti a liberare da quel groviglio di lamiere cinque persone consegnandole alle cure del 118 presente lì sul posto con varie autoambulanze.

Purtroppo tre persone sono morte sul colpo e i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Le altre due, entrambe rimaste ferite, sono state trasportate d’urgenza negli ospedali vicini. Il traffico dell’arteria stradale è rimasto bloccato ancora per diverse ore dopo l’incidente per gli accertamenti da parte della polizia stradale e per i rilievi del caso.