Si concentra su un tubo di diversa sezione, spezzato nel punto in cui era evidente una saldatura, e sul serraggio dei perni di ancoraggio l’attenzione della Procura di Napoli e dei consulenti tecnici impegnati nell’accertamento irripetibile disposto nell’ambito dell’inchiesta sulla tragedia sul lavoro dello scorso 25 luglio, costata la vita a tre operai impegnati in un cantiere condominiale nel quartiere Arenella.

Strage sul lavoro a Napoli: focus su tubo spezzato e serraggi difettosi nell’impianto

L’esame tecnico è iniziato questa mattina con la rimozione dell’impianto da cui è avvenuta la caduta. Presenti i consulenti degli indagati e i loro legali: l’avvocato Zollo per l’imprenditore Vincenzo Pietroluongo, Fusco per l’altro imprenditore Napolitano, Ferraro per l’amministratore del condominio e Floccher e Anzelmo per il direttore dei lavori. Accanto a loro, anche i legali delle famiglie delle vittime, tra cui Amedeo Di Pietro e Luigi Cinque, che assistono all’analisi tecnica per tutelare i diritti dei loro assistiti.

L’obiettivo è chiarire le cause del cedimento strutturale e verificare l’eventuale presenza di anomalie o responsabilità tecniche e gestionali. L’inchiesta, coordinata dal sostituto procuratore Stella Castaldo, mira a fare piena luce sulla dinamica dell’incidente e sulle condizioni di sicurezza del cantiere al momento del tragico evento.