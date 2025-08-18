Ischia è sconvolta da una tragedia che ha spezzato due vite e ne ha messa un’altra in grave pericolo. Nella serata di sabato, a Forio, un uomo di 69 anni, Giuseppe Luongo, ha ucciso a colpi di pistola l’ex suocera, Zinoviya Knihnitska, 62 anni, ucraina residente sull’isola, e il compagno della sua ex moglie, Nunzio Russo Spena, operaio napoletano di 49 anni. Successivamente ha inseguito l’ex coniuge, Lyudmyla, ferendola gravemente con sei colpi di arma da fuoco, prima di rivolgere la pistola contro sé stesso. È morto durante il trasporto all’ospedale di Ischia.

Strage a Ischia, Lyudmyla lotta tra la vita e la morte: così l’ex marito ha pianificato l’agguato

L’agguato è avvenuto in via Provinciale Panza, nella zona del Cuotto, cuore turistico dell’isola in questi giorni molto frequentata. I primi colpi sono stati esplosi davanti a un hotel chiuso per ristrutturazione, colpendo a morte Knihnitska e Russo Spena. Poi l’uomo ha inseguito l’ex moglie in un vicoletto, sparandole più volte. La donna è stata trasferita d’urgenza all’ospedale Cardarelli di Napoli, dove si trova ricoverata in prognosi riservata.

Secondo le prime ricostruzioni, Luongo era giunto sull’isola già nella mattinata di sabato, prendendo un’auto a noleggio a Casamicciola. Avvistato dalle sue ex parenti, era stato segnalato ai carabinieri, ma si era allontanato prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. L’ex moglie, temendo un atto intimidatorio, aveva sporto denuncia poche ore prima della tragedia. Non risultano precedenti denunce a suo carico per maltrattamenti. L’arma utilizzata, una pistola Beretta con matricola abrasa, era detenuta illegalmente.

La notizia ha sconvolto l’intera comunità isolana. A Forio, il sindaco Stani Verde ha annullato gli eventi ufficiali in programma, dichiarando: «La nostra comunità è profondamente scossa dalla tragedia che ha visto spegnersi due vite innocenti in circostanze drammatiche. Ancora una volta ci troviamo di fronte a un femminicidio e a un duplice omicidio legato a dinamiche che nulla hanno a che fare con l’amore. Siamo vicini alle famiglie delle vittime».