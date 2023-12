È iniziato questa mattina il processo di demolizione di una delle due tribune dello Stadio Collana, segnando l’avvio ufficiale del vasto progetto di restyling programmato per questo storico impianto sportivo nel cuore di Napoli.

In due anni, la trasformazione dello Stadio Collana promette di regalare alla città un impianto sportivo all’avanguardia destinato a diventare un importante luogo di incontro per la comunità.

Stadio collana: cosa prevedono i lavori

Il progetto prevede la realizzazione di 10 nuove palestre, oltre a un parcheggio interrato con 200 posti auto, che servirà non solo gli appassionati di sport, ma anche i residenti della zona. Si lavorerà anche a soluzioni illuminotecniche con moderni sistemi LED per aumentare l’attrattività della struttura e migliorare il comfort visivo degli atleti. L’intera zona circostante sarà interessata da interventi di arredo urbano. I lavori sulla piscina sono già in corso e si prevede che saranno completati entro la fine di febbraio 2024.

La struttura, inaugurata nel 1925, rappresenta una parte significativa della storia sportiva, democratica e civile di Napoli. Il lunghissimo contenzioso con la Giano srl ha ritardato notevolmente l’inizio di questo ambizioso progetto di ristrutturazione, che prevede un investimento di circa 40 milioni di euro.

Quando termineranno i lavori

“Sono lavori impegnativi, faremo il meglio possibile – ha dichiarato il Presidente Vincenzo De Luca – Ovviamente cureremo noi la gestione per evitare di fare come in passato con le Universiadi: noi abbiamo fatto gli impianti, li abbiamo consegnati, poi nessuno fa la manutenzione e vanno a farsi benedire.”

Il presidente dell’Arus, l’ingegnere Flavio De Martino, ha fornito dettagli sulla tempistica degli interventi, affermando: “Con la tribuna da demolire non possiamo far correre le persone sulla pista di atletica. Inizieremo i lavori di manutenzione sulle palestre. Speriamo nei primi mesi del 2024 di aprire un primo blocco di palestre e della pista.”