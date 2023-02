Spruzzava spray irritante sulla pelle della figlioletta di un anno e mezzo per farla ricoverare. E’ quanto sospettano gli investigatori che cercano di fare luce su una vicenda familiare dai contorni poco chiari. Sotto accusa una mamma di 29 anni, destinataria di un’ordinanza di custodia cautelare.

I medici non riuscivano a spiegarsi le ragioni dell’irritazione che la bimba presentava sulle braccia e sulle gambe nonostante le cure ospedaliere. Per ben tre volte la minorenne era stata portata in vari ospedali con la pelle irritata. Durante l’ultimo ricovero, il quarto, in un ospedale milanese, gli agenti della Squadra mobile di Milano, a seguito anche dei sospetti dei medici, hanno accertato che era la madre a procurare intenzionalmente alla figlia di 16 mesi le irritazioni spruzzandole dello spray deodorante al borotalco.

A incastrare la donna sono state le telecamere installate dagli investigatori in ospedale. Le immagini mostrano chiaramente come, appena stesse per guarire, la bimba veniva sottoposta di nuovi agli spruzzi irritanti della mamma. La donna è stata così arrestata per maltrattamenti aggravati. La piccola, invece, affidata ai servizi sociali. Non si esclude che la 29enne soffra di disturbi psichici. Sembra che volesse a tutti i costi il ricovero della figlia.