Oggi il benessere va di pari passo alla bellezza e alla salute sia del corpo, quanto della mente.

Sport e benessere, a Giugliano apre i battenti il centro fitness “Snellife”

Dedicarsi del tempo e farlo per migliorare se stessi è il nuovo trend che viene tradotto alla perfezione da Snellife, un centro per migliorare il benessere e la salute del Dott. Raffaele Bentini che dopo tante inaugurazioni in tutta l’area Nord di Napoli, apre la sua prima attività a Giugliano, in via Epitaffio 123.

Professionisti selezionati pronti ad accompagnare ogni persona verso la forma migliore di sé promuovendo stile di vita, alimentazione e fitness. Un luogo dedicato a tutte le fasce d’età. L’alimentazione gioca un ruolo fondamentale nel percorso promosso dal Dott. Bettini che ha fatto della corretta alimentazione e del sano stile di vita, baluardo della sua professione per migliorare se stessi.

