Mercoledì, 19 marzo 2025, alle ore 11:00, nella Sala Romanelli della Reggia di Caserta, avrà luogo la presentazione in anteprima del libro “Il genio di Giovanni Falcone. Prima il dovere”, ultima fatica editoriale del Magistrato Antimafia Catello Maresca, evento organizzato da Marican Holding, dalla Famiglia Canciello e dall’Associazione UNICA – Unione Nazionale Italiana della Cultura Antimafia per celebrare la Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.

Mercoledì Catello Maresca presenta il suo nuovo libro nella Sala Romanelli della Reggia di Caserta

A dialogare con il dott. Catello Maresca vi sarà il dott. Nicola Ruocco, ideatore e fondatore della kermesse “Gli Incontri di Valore”, oggi tra le più importanti rassegne letterarie in Italia. L’evento rientra nel Piano di Responsabilità Sociale di Marican Holding, azienda leader nel logistica integrata e sostenibile, che da sempre pone grande attenzione alla diffusione del concetto di cultura come momento di sana aggregazione e di crescita sociale.

Il Genio è un racconto appassionato di cosa ha significato il giudice Giovanni Falcone per intere generazioni di giovani e di cosa speriamo ancora oggi possa trasmettere a chi ha sete di giustizia e di verità. E’ un messaggio per i ragazzi, soprattutto delle scuole secondarie di primo e secondo grado, che si inserisce nel solco della diffusione della cultura antimafia, intrapreso dal Magistrato Catello Maresca insieme alla associazione di promozione sociale UNICA – Unione Nazionale Italiana della Cultura Antimafia.

“Giovanni Falcone – afferma il Magistrato e Autore del libro Catello Maresca – e’ stato un Genio italiano, nel settore della Giustizia e dell’Antimafia. Scrivere di lui, dopo che lo hanno fatto quasi tutti, amici, nemici e finti amici, è stato complicatissimo. Perciò ho provato a farlo non con la mente, ma con il cuore: quello di un ragazzo che è cresciuto nel suo mito, che ha creduto al suo esempio, che ha seguito il suo modello e che ha avuto la fortuna di svolgere la sua stessa missione e di farlo con grande passione ed amore. Grazie Giovanni, orgoglio italiano, ovunque tu sia”.

“Abbiamo voluto organizzare questo evento in collaborazione con UNICA – aggiunge Ferdinando Canciello, Ceo di Marican Holding – in quanto con il dott. Catello Maresca ci accomuna la visione della Cultura come principale deterrente nel contrasto alle mafie. Perché, come amava ripetere proprio il compianto Giovanni Falcone, le mafie si combattono prima nelle aule della scuola e poi nelle aule di tribunale, poiché è proprio partendo dai giovani che si costruiscono adulti consapevoli e capaci di dare manforte contro ogni forma di violenza e di sopraffazione. E’ grazie all’impegno costante di un Magistrato integerrimo come Catello Maresca e al sacrificio di eroi come Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Rosario Livatino, uomini di fede come don Pino Puglisi e don Giuseppe Diana, giornalisti come Giancarlo Siani e Peppino Impastato se oggi la lotta alle mafie rappresenta un valore imprescindibile per molti giovani”.

Catello Maresca, già Sostituto Procuratore presso la Procura Generale di Napoli, è docente di Procedure di Contrasto alla Criminalità Organizzata presso l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. Ha partecipato alle indagini che hanno portato all’arresto, nel 2011, del boss dei Casalesi Michele Zagaria e all’operazione Gomorra, dedicata alla repressione del traffico internazionale di merce contraffatta; ha rappresentato l’accusa nel processo al cosiddetto “gruppo Setola”, che ha portato alla cattura, tra gli altri, del mafioso Giuseppe Setola. Nel corso delle sue attività investigative ha subito più volte minacce di morte da parte delle organizzazioni criminali di stampo mafioso, è quindi sotto scorta dal 2008. Marican Holding nasce nel 2005, fondata dai fratelli Carlo, Ferdinando e Michele Canciello, i quali, grazie alla loro vision imprenditoriale, hanno reso le loro aziende un modello di riferimento europeo in materia di logistica integrata, intermodale e sostenibile.

Gli sforzi profusi negli ultimi anni, hanno reso possibile la nascita, in Campania, di un Polo Logistico all’avanguardia che copre quattro aree industriali tra le province di Napoli e Caserta. Un vero e proprio modello virtuoso di sviluppo economico e sociale, capace di attrarre sul territorio big player del calibro di Amazon, Ferrero, Magneti Marelli, Fercam, A.ba.co., Lidl, Caterpillar, MD, Sole 365 solo per citarne alcuni. L’Associazione UNICA – Unione Nazionale Italiana della Cultura Antimafia è composta da donne e uomini che hanno vissuto la vita intera a piangere tutte le vittime innocenti della criminalità organizzata e a sostenere magistrati e forze dell’ordine nella loro incessante battaglia contro tutte le mafie. Cittadine e cittadini di questo Paese che hanno deciso di scendere in campo, che hanno acquisito consapevolezza del fatto che ognuno di noi deve provare a fare e dare di più. Perché la lotta alle mafie non può essere delegata solo alle Istituzioni, ma la società civile deve fare la sua parte e lo deve fare tutti i giorni, in ogni atto della vita quotidiana.